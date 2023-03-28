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1 час назад

Украинку на Кипре отправили в тюрьму за нападение с ножом на россиян

Никита Бородкин

Окружной суд кипрской провинции Ларнака приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая в августе 2022 года напала с ножом на группу проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших Микис Филаниотис.

Украинку на Кипре отправили в тюрьму за нападение с ножом на россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы», — заявил он.

Напомним, что инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года напротив церкви Фанеромени. Группа людей праздновала День российского флага, когда к ним подошла женщина в состоянии алкогольного опьянения с ножом. По словам свидетелей, нападавшая намеревалась нанести удар в горло одной из ведущих активисток Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРСК) Людмиле Чуйковой.

Позднее женщину задержали. Судебные заседания несколько раз переносились, в том числе из-за предъявлений новых обвинений со стороны офиса генерального прокурора Кипра.

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