Украинку на Кипре отправили в тюрьму за нападение с ножом на россиян

Окружной суд кипрской провинции Ларнака приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая в августе 2022 года напала с ножом на группу проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших Микис Филаниотис.

«Гражданка Украины приговорена судом к шести месяцам тюрьмы», — заявил он.

Напомним, что инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года напротив церкви Фанеромени. Группа людей праздновала День российского флага, когда к ним подошла женщина в состоянии алкогольного опьянения с ножом. По словам свидетелей, нападавшая намеревалась нанести удар в горло одной из ведущих активисток Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРСК) Людмиле Чуйковой.