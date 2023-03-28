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50 минут назад

В Краснодарском крае мужчина гонялся на машине за несуществующими людьми

Газета.Ruиещё 1

Житель Тихорецка попытался догнать несуществующих людей на чужой машине после двухдневного употребления алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пьяный россиянин гонялся на машине за несуществующими людьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что мужчина распивал алкоголь у себя дом, но к концу второго дня ему привиделись посторонние люди, которые топтали грядки и пытались перебраться на смежный участок. Гражданин сразу бросился в погоню: залетел на соседскую землю, оттуда выбежал на дорогу.

После этого мужчина угнал автомобиль ВАЗ и пытался догнать несуществующих людей. Однако собственник машины с другом настигли злоумышленника. По данным канала, за угон мужчина получил два с половиной года тюремного заключения.

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