Пьяный россиянин гонялся на машине за несуществующими людьми

Житель Тихорецка попытался догнать несуществующих людей на чужой машине после двухдневного употребления алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Отмечается, что мужчина распивал алкоголь у себя дом, но к концу второго дня ему привиделись посторонние люди, которые топтали грядки и пытались перебраться на смежный участок. Гражданин сразу бросился в погоню: залетел на соседскую землю, оттуда выбежал на дорогу.