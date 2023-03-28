В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 01:15 на границе Сергокалинского и Каякентского районов на глубине 2 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4 [балла], класс 11,1. По информации от ЕДДС [Единая дежурная диспетчерская служба], толчки слабо ощущались", - говорится в сообщении.