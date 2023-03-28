Школьник погиб при попытке сделать селфи под Москвой

В подмосковных Мытищах 11-летний школьник погиб при попытке сделать селфи, пишет MK.RU.

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По информации издания, тело мальчика нашли под окнами многоэтажки. Рядом с ним находился мобильный телефон. Позже сотрудники полиции установили, что погибший учился в пятом классе в одной из местных школ.

Родители ребенка рассказали оперативникам, что в их семье не было никаких конфликтов. Накануне трагедии мальчик выучил уроки и отправился на прогулку.

Проблем в общении с одноклассниками ребенок не испытывал. Полицейские начали проводить проверку. По предварительной версии, школьник решил сделать селфи на общем балконе подъезда, однако не сумел удержаться и сорвался вниз.