СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских

Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов из-за нападения неизвестных на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Республике Северная Осетия-Алания.

По данным ведомства, 27 марта примерно в 23:25 ночи неизвестные с огнестрельным оружием обстреляли пост полиции, находящийся на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское, где находились сотрудники МВД. В результате двое из них получили ранения различной степени тяжести, позже их доставили в больницу.

Как уточнялось ранее, речь идет о посте «Волга-14». Сейчас полиция принимает меры для установления местонахождения и задержания причастных к преступлению лиц.