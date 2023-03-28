Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника

Занимающийся боксом житель Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) избил сына-второклассника за невыученные уроки. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Его сын пришел в класс с синяками. Учителям и одноклассникам мальчик поведал, что отец отхлестал его ремнем и побил учебником за невыученное правило по русскому языку. В школу вызвали родителей второклассника. Мать подтвердила, что ее супруг применял подобные методы воспитания. Сам же россиянин начал все отрицать и дебоширить. Охранники учебного заведения вывели его через черный ход.

По данным издания, мужчина занимался спортом профессионально и даже ездил на турниры. Однако его знакомые не считали, что увлечение помогает растить ребенка. Некоторые сомневались в адекватности жителя Излучинска. Так, по их словам, в 2022 году он скинул в родительскую беседу ложное сообщение о смерти сына, а затем покинул чат.

В отношении россиянина возбудили уголовное и административное дела.