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7 минут назад

Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки

Lenta.ru

Занимающийся боксом житель Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) избил сына-второклассника за невыученные уроки. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его сын пришел в класс с синяками. Учителям и одноклассникам мальчик поведал, что отец отхлестал его ремнем и побил учебником за невыученное правило по русскому языку. В школу вызвали родителей второклассника. Мать подтвердила, что ее супруг применял подобные методы воспитания. Сам же россиянин начал все отрицать и дебоширить. Охранники учебного заведения вывели его через черный ход.

По данным издания, мужчина занимался спортом профессионально и даже ездил на турниры. Однако его знакомые не считали, что увлечение помогает растить ребенка. Некоторые сомневались в адекватности жителя Излучинска. Так, по их словам, в 2022 году он скинул в родительскую беседу ложное сообщение о смерти сына, а затем покинул чат.

В отношении россиянина возбудили уголовное и административное дела.

21 марта сообщалось, что жительница Челябинской области систематически била десятилетнего сына проводом и прижигала ноги раскаленным утюгом. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье об истязании, обвинительное заключение по которому уже направлено в суд. Женщину свою вину не признает.

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