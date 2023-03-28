Российского военнослужащего обвинили в госизмене

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Он обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В суде агентству подтвердили поступление уголовного дела в отношении российского военного из Ростовской области. Очередное заседание состоится 10 апреля.

О том, что обвиняемый Трачук является военнослужащим, свидетельствуют данные гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, который в 2022 году дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.