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17 минут назад

В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка

ТАСС

"Волга" В Лаишевском районе Татарстана в молодежном центре 13-летний мальчик получил травмы головы и тела после падения на него футбольных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Татарстане ребенок получил травмы в результате падения футбольных ворот. С травмами головы и тела 13-летнего мальчика доставили в реанимационное отделение ДРКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 15:21 в молодежном центре "Волга" в Лаишевском районе Татарстана. На место происшествия выехал районный прокурор Глеб Тимофеев. Прокуратура организовала проверку.

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