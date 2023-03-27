В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка

"Волга" В Лаишевском районе Татарстана в молодежном центре 13-летний мальчик получил травмы головы и тела после падения на него футбольных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"В Татарстане ребенок получил травмы в результате падения футбольных ворот. С травмами головы и тела 13-летнего мальчика доставили в реанимационное отделение ДРКБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 15:21 в молодежном центре "Волга" в Лаишевском районе Татарстана. На место происшествия выехал районный прокурор Глеб Тимофеев. Прокуратура организовала проверку.