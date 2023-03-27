В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами

В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные материалы, произошла утечка. Об этом сообщает Valley News Live.

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По данным телеканала, инцидент произошел в штате Северная Дакота в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер, который находится в двух километрах от Нью-Йорка.

«Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта», — говорится в тексте.