В США сошел с рельсов поезд с опасными материалами

В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные материалы, произошла утечка. Об этом сообщает Valley News Live.
По данным телеканала, инцидент произошел в штате Северная Дакота в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер, который находится в двух километрах от Нью-Йорка.
«Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта», — говорится в тексте.
Отмечается, что опрокинулся 31 вагон. Согласно сообщениям властей, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели уже приступили к очистке территории. По оценкам, это займет от семи до десяти дней.