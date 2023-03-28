В Татарстане на 13-летнего ребенка упали ворота. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным правоохранителей, ворота упали на мальчика в молодежном центре «Волга», после случившегося его доставили в реанимацию. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На видео попал момент случившегося — его опубликовали в Telegram-канале Mash Iptash. На кадрах видно, как двое подростков повисают на футбольных воротах, которые впоследствии падают на землю.