В Жуковском задержали пассажира почти со всеми видами наркотиков

Baza: В аэропорту Жуковский задержали пассажира почти со всеми видами наркотиков. Полицейские заинтересовались чемоданчиком, который был при себе у 55-летнего Андрея Смыка. Мужчина прилетел в российскую столицу из Турции. Список запрещённых веществ, который силовики обнаружили, открыв его багаж, легко могли бы зачитать герои фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

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Итак, у мужчины было: два пакетика 0,53 г марихуаны, 0,7 г метамфетамина, 1,85 г гашишного масла, 0,46 г тетрагидроканнабинола, 1,26 г МДМА и 2,41 г псилоцибина.

«Не то чтобы это всё было нужно в поездке, но раз начал коллекционировать наркоту, то иди в своём увлечении до конца», — говорил про похожий набор один из героев культового фильма Терри Гиллиама (важный дисклеймер: наркотики — зло). А для каких целей такое ассорти понадобилось россиянину, будут выяснять силовики.

Окажись Смык в Америке в начале 1970-х с таким чемоданчиком, это могло бы стать началом весёлого роуд-муви. В современной России за контрабанду наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.