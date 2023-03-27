Украинский экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Приговор вынесли 27 марта. Экс-судью обвинили в «просьбе предоставить 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении».