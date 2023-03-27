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11 минут назад

Украинский экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку

Елена Прошина

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью Бабушкинского районного суда Днепропетровска к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 15 тысяч долларов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Украинский экс-судья получил 11 лет тюрьмы за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приговор вынесли 27 марта. Экс-судью обвинили в «просьбе предоставить 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды за вынесение решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении».

По итогам заседания ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. В течение 30 дней экс-судья может обжаловать приговор.

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