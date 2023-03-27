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17 минут назад

Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро

Мослента

Пьяный москвич упал на женщину в столичном метро и сломал ей ребро. Пострадавшую доставили в травмпункт, передает телеканал РЕН ТВ.

Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро
Фото: МослентаМослента

Мужчина рухнул на пассажирку во время поездки на эскалаторе. Сотрудники метрополитена остановили механизм. На место вызвали скорую помощь. Помимо перелома, у девушки диагностировали ссадину левой груди.

Несмотря на полученные из-за пассажира травмы, пострадавшая не стала обращаться в полицию, отметил источник.

Ранее на видео попала драка в вагоне московского метро. В ходе конфликта приезжий из Ростовской области распылил в лицо оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.

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