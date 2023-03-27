Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро

Пьяный москвич упал на женщину в столичном метро и сломал ей ребро. Пострадавшую доставили в травмпункт, передает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Мослента Мослента

Мужчина рухнул на пассажирку во время поездки на эскалаторе. Сотрудники метрополитена остановили механизм. На место вызвали скорую помощь. Помимо перелома, у девушки диагностировали ссадину левой груди.

Несмотря на полученные из-за пассажира травмы, пострадавшая не стала обращаться в полицию, отметил источник.