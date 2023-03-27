В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
56 минут назад

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ruиещё 1

В частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейский департамент города.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Отмечается, что стрельбу в школе устроила 28-летняя женщина.

Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего.

«Полиция приняла меры в отношении стрелявшего, который в результате погиб», — отмечается в сообщении.

Ранее в американском Милуоки в штате Висконсин на северо-востоке США 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы.

В феврале неизвестный открыл стрельбу в Мичиганском государственном университете в США. Спустя несколько часов несколько зданий кампуса были оцеплены полицией, оттуда эвакуировали людей. Позже мужчина покончил с собой. Его мотивы до сих пор неясны, заявили в местной полиции.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий