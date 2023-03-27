Пропавшую в российском регионе женщину нашли мертвой в яме под досками

Тело женщины находилось в яме под досками недалеко от ее машины, в которой правоохранители обнаружили следы крови. После анализа звонков и видеозаписей с камер наблюдений подозреваемым в убийстве стал 39-летний знакомый потерпевшей. По версии следствия, вечером 20 марта он в состоянии алкогольного опьянения поссорился в автомобиле с женщиной и задушил ее, после чего спрятал тело, избавился от ее вещей и отогнал машину в безлюдное место. Во время допроса мужчина дал признательные показания, его взяли под стражу.