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1 час назад

Пропавшую в российском регионе женщину нашли мертвой в яме под досками

Lenta.ru

В Чебоксарах полицейские нашли тело пропавшей вместе со своим автомобилем 38-летней местной жительницы, ее знакомый сознался в убийстве. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Пропавшую в российском регионе женщину нашли мертвой в яме под досками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тело женщины находилось в яме под досками недалеко от ее машины, в которой правоохранители обнаружили следы крови. После анализа звонков и видеозаписей с камер наблюдений подозреваемым в убийстве стал 39-летний знакомый потерпевшей. По версии следствия, вечером 20 марта он в состоянии алкогольного опьянения поссорился в автомобиле с женщиной и задушил ее, после чего спрятал тело, избавился от ее вещей и отогнал машину в безлюдное место. Во время допроса мужчина дал признательные показания, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области задержали отца за убийство десятимесячного сына и нападение на его мать.

Происшествия,Следственный комитет,
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