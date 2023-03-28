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32 минуты назад

Массовую драку антифашистов и скинхедов пресекли в Москве

Мослентаиещё 3

Массовую драку представителей движений антифашистов и скинхедов пресекли полицейские на территории Западного округа Москвы. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Baza.

Массовую драку антифашистов и скинхедов пресекли в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего правоохранителям удалось задержать 12 человек. У многих из них при себе были предметы, которые они планировали использовать в массовом побоище: были изъяты пять газовых пистолетов, три ножа, две ракетницы и телескопическая дубинка.

По имеющейся информации, среди задержанных оказалось пять несовершеннолетних. Всех их допрашивает полиция.

Ранее о встречах с гопниками и скинхедами вспомнил экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин. Он отметил, что периодически сталкивался с такими людьми в 90-е годы.

Происшествия,Драка,Массовые драки,Сергей Маврин,
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