Массовую драку антифашистов и скинхедов пресекли в Москве

Массовую драку представителей движений антифашистов и скинхедов пресекли полицейские на территории Западного округа Москвы. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Baza.

Всего правоохранителям удалось задержать 12 человек. У многих из них при себе были предметы, которые они планировали использовать в массовом побоище: были изъяты пять газовых пистолетов, три ножа, две ракетницы и телескопическая дубинка.

По имеющейся информации, среди задержанных оказалось пять несовершеннолетних. Всех их допрашивает полиция.