Вора в законе Пичугу признали создателем преступного сообщества

В Верховном суде республики Коми присяжные признали вора в законе Юрия Пичугина, более известного как Пичуга, виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда.

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Присяжные также сочли, что Пичуга не заслуживает снисхождения. Вердикт был оглашен по пяти убийствам, по трем из которых фигуранта признали виновным.

Процесс над Пичугой начался в январе 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек. Им, как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре республики, предъявлены обвинения в создании и участии в оргпреступном сообществе, бандитизме, убийствах, разбоях, похищении людей, незаконном обороте оружия, мошенничествах, а самому Пичугину — ещё и в даче взяток сотрудникам полиции. Всего участникам ОПС вменяется 28 преступлений, в том числе 6 убийств.

По мнению присяжных, принадлежность к сообществу троих из обвиняемых — предпринимателей Александра Егорова, Алексея Рохлина и Георгия Попова — не была доказана.