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24 минуты назад

Вора в законе Пичугу признали создателем преступного сообщества

Lenta.ru

В Верховном суде республики Коми присяжные признали вора в законе Юрия Пичугина, более известного как Пичуга, виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда.

Вора в законе Пичугу признали создателем преступного сообщества
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Присяжные также сочли, что Пичуга не заслуживает снисхождения. Вердикт был оглашен по пяти убийствам, по трем из которых фигуранта признали виновным.

Процесс над Пичугой начался в январе 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек. Им, как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре республики, предъявлены обвинения в создании и участии в оргпреступном сообществе, бандитизме, убийствах, разбоях, похищении людей, незаконном обороте оружия, мошенничествах, а самому Пичугину — ещё и в даче взяток сотрудникам полиции. Всего участникам ОПС вменяется 28 преступлений, в том числе 6 убийств.

По мнению присяжных, принадлежность к сообществу троих из обвиняемых — предпринимателей Александра Егорова, Алексея Рохлина и Георгия Попова — не была доказана.

Ранее Пичуга был арестован в 2017 году, однако ему не вменялась статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии — она была введена в УК РФ в 2019 году.

Происшествия,Алексей Рохлин,Юрий Пичугин,Георгий Попов,Александр Егоров,
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