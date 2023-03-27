Вора в законе Пичугу признали создателем преступного сообщества

В Верховном суде республики Коми присяжные признали вора в законе Юрия Пичугина, более известного как Пичуга, виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда.
Присяжные также сочли, что Пичуга не заслуживает снисхождения. Вердикт был оглашен по пяти убийствам, по трем из которых фигуранта признали виновным.
Процесс над Пичугой начался в январе 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек. Им, как уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре республики, предъявлены обвинения в создании и участии в оргпреступном сообществе, бандитизме, убийствах, разбоях, похищении людей, незаконном обороте оружия, мошенничествах, а самому Пичугину — ещё и в даче взяток сотрудникам полиции. Всего участникам ОПС вменяется 28 преступлений, в том числе 6 убийств.
По мнению присяжных, принадлежность к сообществу троих из обвиняемых — предпринимателей Александра Егорова, Алексея Рохлина и Георгия Попова — не была доказана.
Ранее Пичуга был арестован в 2017 году, однако ему не вменялась статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии — она была введена в УК РФ в 2019 году.