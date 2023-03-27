В ДНР возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь начальника ГУ МВД по Мариуполю

В Донецкой народной республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Согласно сообщению ведомства, следственный отдел по городу Мариуполь следственного управления СК РФ по ДНР расследует уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой народной республике. По информации следствия, утром в понедельник недалеко от жилого дома по проспекту Строителей в Мариуполе было приведено в действие взрывное устройство неустановленного типа, которое было размещено на земле под припаркованным служебным автомобилем со стороны водительского сидения. Уточняется, что следователи изъяли фрагменты взрывного устройства и другие вещественные доказательства. Покушение на начальника городского управления полиции Мариуполя Михаила Москвина было совершено в понедельник утром — неизвестные взорвали автомобиль. У мужчины диагностировали легкую контузию. Машина взорвалась в нескольких метрах от начальника полиции. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".