В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
11 минут назад

Издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по делу о фейках

Lenta.ruиещё 6

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) на два месяца по делу о фейках о ВС России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по делу о фейках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Верзилова обвиняют в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти»). Дело в отношении издателя было возбуждено после его публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в Буче. По данным следствия, в них Верзилов пытался сформировать у россиян ложное представление о целях СВО.

9 января Верзилова объявили в международный розыск по обвинению в преступлении по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ. В открытых источниках фигурируют данные о том, что Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.

26 января Верзилова обвинили в дискредитации российской армии.

Происшествия,Петр Верзилов,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий