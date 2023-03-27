Метеоролог объяснил появление черного кольца над Строгино

Кольцо из черного дыма в небе над районом Строгино могло образоваться из-за выхлопа в котельной. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Вероятно, в Строгине произошел выхлоп из котельной. Может быть, скопилась сажа где-то, либо в костер что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый, — заявил Терешонок в беседе с телеканалом «Москва 24».

По его словам, объект не представляет угрозы для здоровья окружающих. Более того, он позднее развеется сам, подчеркнул эксперт.

Странный небесный объект обнаружили в понедельник, 27 марта, в небе над жилым комплексом «Спутник». В Сети распространились кадры, на которых видно поднимающееся над трассой и жилыми домами кольцо черного дыма. Перед его появлением, со слов жителей, был слышен хлопок.