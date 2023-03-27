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1 час назад

Метеоролог объяснил появление черного кольца над Строгино

Вечерняя Москва

Кольцо из черного дыма в небе над районом Строгино могло образоваться из-за выхлопа в котельной. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Метеоролог объяснил появление черного кольца над Строгино
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Вероятно, в Строгине произошел выхлоп из котельной. Может быть, скопилась сажа где-то, либо в костер что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый, — заявил Терешонок в беседе с телеканалом «Москва 24».

По его словам, объект не представляет угрозы для здоровья окружающих. Более того, он позднее развеется сам, подчеркнул эксперт.

Странный небесный объект обнаружили в понедельник, 27 марта, в небе над жилым комплексом «Спутник». В Сети распространились кадры, на которых видно поднимающееся над трассой и жилыми домами кольцо черного дыма. Перед его появлением, со слов жителей, был слышен хлопок.

В начале января жители столицы наблюдали в небе над Москвой солнечное гало. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объяснил, что такое явление происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни солнечное гало бывает очень часто.

Происшествия,Александр Синенков,
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