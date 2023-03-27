Бывшего российского полицейского осудят за фальсификацию доказательств по делу

В Башкирии бывший начальник инспекции по личному составу МВД республики предстанет перед судом за подделку доказательств по административному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления СКР Евгений Каневский.

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По версии следствия, в декабре 2021 года полицейского, находившегося за рулем своей машины, остановили сотрудники ГИБДД. Они потребовали, чтобы тот прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако правоохранитель отказался. Чтобы избежать ответственности и проблем на службе, он представил на суде запись, доказывающую, что в момент остановки находился на пассажирском кресле, а за рулем. После этого производство по делу было прекращено.

Позже в ходе служебной проверки в МВД республики выяснилось, что видео было сфальсифицировано. В частности, в тот день, когда полицейского остановили, он был в другой одежде.