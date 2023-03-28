Пожар произошел на складе в Можайском районе
Пожар произошел в здании склада на Верейской улице. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 28 марта, сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Подробности происшествия уточняются.
27 марта из горящего дома в центре столицы спасли девять человек. Одного человека госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. При этом источник «ВМ», знакомый с ситуацией, рассказал, что среди спасенных было двое детей.
Пожар, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном жилом доме № 11а в Шмитовском проезде. Для тушения возгорания было перекрыто движение по улице Анны Северьяновой. В 17:31 открытое горение в доме было ликвидировано, позже пожар потушили.