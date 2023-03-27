Полиция Денпасара провела в период с 19 по 25 марта рейды по выявлению нарушителей ПДД. В общей сложности, были оштрафованы 365 человек, пишет индонезийский портал Detik.

Отмечается, что Денпасар является административным центром провинции Бали (Индонезия). В нем проживает порядка 500 тыс. человек.

По данным портала, среди 365 нарушителей - 43 иностранца. Они прибыли на остров из 22 государств. Многие из них (17 человек) являются россиянами.

Автор статьи пояснил, что туристы были наказаны за езду на мотоциклах без шлема, за вождение машин без номерных знаков и за езду без документов.

Начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади уточнил, что иностранцы были оштрафованы сотрудниками ведомства сразу после задержания, им были выписаны квитанции.

Сукади заметил, что в ходе рейда были оштрафованы 152 нарушителя из 365. Остальным 213 полицейские вынесли предупреждения.

Уточняется, что решение о депортации нарушителей пока не принято.