В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
45 минут назад

На Бали задержали 17 россиян за нарушение ПДД

Илья Родин

Полиция Денпасара провела в период с 19 по 25 марта рейды по выявлению нарушителей ПДД. В общей сложности, были оштрафованы 365 человек, пишет индонезийский портал Detik.

Отмечается, что Денпасар является административным центром провинции Бали (Индонезия). В нем проживает порядка 500 тыс. человек.

По данным портала, среди 365 нарушителей - 43 иностранца. Они прибыли на остров из 22 государств. Многие из них (17 человек) являются россиянами.

Автор статьи пояснил, что туристы были наказаны за езду на мотоциклах без шлема, за вождение машин без номерных знаков и за езду без документов.

Начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади уточнил, что иностранцы были оштрафованы сотрудниками ведомства сразу после задержания, им были выписаны квитанции.

Сукади заметил, что в ходе рейда были оштрафованы 152 нарушителя из 365. Остальным 213 полицейские вынесли предупреждения.

Власти Бали признались в слежке за российскими туристами в соцсетях

Уточняется, что решение о депортации нарушителей пока не принято.

Ранее сообщалось, что омбудсмены Бали раскритиковали жесткую политику властей острова по отношению к российским и украинским туристам.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий