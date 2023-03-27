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29 минут назад

В российском парке ранили 21-летнюю девушку во время стрельбы

Lenta.ru

В Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке отдыха «Звезда». Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает МВД России по Новосибирской области.

В российском парке ранили 21-летнюю девушку во время стрельбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 27 марта возле кафе. Там начался конфликт, и потерпевшей прострелили ногу. Сейчас она находится в больнице. Медики отмечают, что ей грозит ампутация ноги.

Также в больницу поступил 44-летний мужчина. У него сотрясение мозга. Силовики предполагают, что именно он стрелял в россиянку. На месте происшествия изъяты предмет, похожий на оружие, и гильзы.

Ранее стало известно, что в Махачкале в результате драки со стрельбой среди группы мужчин пострадал человек.

Происшествия,МВД России,
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