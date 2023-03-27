В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
22 минуты назад

Shot: в Москве полицейские приехали в отель и вытащили пьяного участкового из бассейна

Газета.Ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в отель, так как постоялец в состоянии алкогольного опьянения не хотел выходить из бассейна, сообщается в telegram-канале Shot.

В Москве полицейские "обезвредили" пьяного коллегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в правоохранительные органы поступила информация о дебошире в отеле Holiday Inn. Приехавшие на место полицейские выяснили, что 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез в бассейн, плескался, сквернословил и отказывался выходить. До приезда правоохранительных органов охранник, фитнес-тренер и два гостя смогли "обезвредить" дебошира. Полицейские надели на него наручники, но мужчина все равно не хотел успокаиваться. Тогда они вызвали подкрепление и отвезли постояльца на медицинское освидетельствование.

Уточняется, что дебоширом оказался местный участковый, который отдыхал в отеле вместе со своей возлюбленной.

Ранее в Новокузнецке пассажир в состоянии алкогольного опьянения понял, что ему не нужна конечная остановка, заставил водителя развернуться, а после попытался поджечь транспортное средство.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий