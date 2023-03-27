В Москве полицейские "обезвредили" пьяного коллегу

В Москве сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в отель, так как постоялец в состоянии алкогольного опьянения не хотел выходить из бассейна, сообщается в telegram-канале Shot.

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По данным издания, в правоохранительные органы поступила информация о дебошире в отеле Holiday Inn. Приехавшие на место полицейские выяснили, что 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез в бассейн, плескался, сквернословил и отказывался выходить. До приезда правоохранительных органов охранник, фитнес-тренер и два гостя смогли "обезвредить" дебошира. Полицейские надели на него наручники, но мужчина все равно не хотел успокаиваться. Тогда они вызвали подкрепление и отвезли постояльца на медицинское освидетельствование.

Уточняется, что дебоширом оказался местный участковый, который отдыхал в отеле вместе со своей возлюбленной.