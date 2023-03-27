Труп женщины нашли в мусорной камере в Подмосковье

В мусорной камере в подмосковной Балашихе нашли завернутое в простыни тело 50-летней женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В убийстве женщины подозревают ее дочь. По имеющейся информации, она попросила своих знакомых отнести труп матери на помойку. Заметившие это жильцы дома обратились в правоохранительные органы.