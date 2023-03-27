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1 час назад

Два человека погибли, 12 ранены при взрыве в Кабуле

Газета.Ru

Два человека погибли ,12 ранены в результате взрыва возле здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле. Об этом сообщила итальянская гуманитарная организация Emergency в своем аккаунте в Twitter.

Два человека погибли, 12 ранены при взрыве в Кабуле
Фото: Tamana Sarwary/APTamana Sarwary/AP

"В наш хирургический центр поступили 12 раненых пациентов, в том числе ребенок, а также две других жертвы, поступившие мертвыми", - говорится в сообщении организации.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что данные о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле не поступали. В российском диппредставительстве отметили, что на место происшествия выехали автомобили скорой помощи. В январе сообщалось о взрыве в Кабуле возле здания Министерства иностранных дел. Правительство талибов сообщало, что в здание пытался проникнуть террорист-смертник, который подорвал себе на подходе. Тогда СМИ сообщают о более чем 20 погибших. Также сотрудники российского посольства в Кабуле заявляли, что они были в безопасности после взрыва у МИД Афганистана.

Подобный инцидент произошел в Афганистане утром 1 января. Вблизи международного аэропорта столицы страны Кабула произошел взрыв.

Происшествия,В мире,Талибан,
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