Два человека погибли, 12 ранены при взрыве в Кабуле

Два человека погибли ,12 ранены в результате взрыва возле здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле. Об этом сообщила итальянская гуманитарная организация Emergency в своем аккаунте в Twitter.
"В наш хирургический центр поступили 12 раненых пациентов, в том числе ребенок, а также две других жертвы, поступившие мертвыми", - говорится в сообщении организации.
Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что данные о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле не поступали. В российском диппредставительстве отметили, что на место происшествия выехали автомобили скорой помощи. В январе сообщалось о взрыве в Кабуле возле здания Министерства иностранных дел. Правительство талибов сообщало, что в здание пытался проникнуть террорист-смертник, который подорвал себе на подходе. Тогда СМИ сообщают о более чем 20 погибших. Также сотрудники российского посольства в Кабуле заявляли, что они были в безопасности после взрыва у МИД Афганистана.
Подобный инцидент произошел в Афганистане утром 1 января. Вблизи международного аэропорта столицы страны Кабула произошел взрыв.