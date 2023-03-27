Два человека погибли, 12 ранены при взрыве в Кабуле

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что данные о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле не поступали. В российском диппредставительстве отметили, что на место происшествия выехали автомобили скорой помощи. В январе сообщалось о взрыве в Кабуле возле здания Министерства иностранных дел. Правительство талибов сообщало, что в здание пытался проникнуть террорист-смертник, который подорвал себе на подходе. Тогда СМИ сообщают о более чем 20 погибших. Также сотрудники российского посольства в Кабуле заявляли, что они были в безопасности после взрыва у МИД Афганистана.