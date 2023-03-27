Крокодил-каннибал съел сородича на глазах у туристов

«Маленький крокодил отчаянно сопротивлялся и пытался вырваться, но все было кончено. Большая рептилия унесла его в своих челюстях и начала пожирать, отрывая куски плоти от его тела. Это было страшно и удивительно одновременно. Я никогда не видел подобного и не думаю, что увижу еще раз. Природа может быть жестокой», — отметил один из очевидцев.