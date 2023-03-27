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Трупы двух мужчин обнаружили в столичном хостеле

В одном из столичных хостелов нашли тела двух мужчин, сообщает ГСУ СК России по Москве. На трупах не обнаружено видимых телесных повреждений.

Трупы двух мужчин обнаружили в столичном хостеле
© Ирина Бужор / Коммерсантъ

Тела находились в одной из комнат гостиницы на улице Новорогожская в центре Москвы. На месте происшествия нашли неустановленные вещества. Проводится доследственная проверка, полная картина случившегося устанавливается, сообщили в ведомстве.

Ранее в квартире на севере Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, снимавшей указанное жилье. Правоохранителей на место вызвала хозяйка жилплощади.

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