Трупы двух мужчин обнаружили в столичном хостеле

В одном из столичных хостелов нашли тела двух мужчин, сообщает ГСУ СК России по Москве. На трупах не обнаружено видимых телесных повреждений.

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Тела находились в одной из комнат гостиницы на улице Новорогожская в центре Москвы. На месте происшествия нашли неустановленные вещества. Проводится доследственная проверка, полная картина случившегося устанавливается, сообщили в ведомстве.