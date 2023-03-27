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1 час назад

В Подмосковье загорелась электричка с пассажирами

Мослента

Экспресс ВладимирМосква с пассажирами внутри загорелся на железнодорожной станции в подмосковном Павловском Посаде. ЧП произошло около восьми утра с понедельник, 27 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Подмосковье загорелась электричка с пассажирами
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По имеющейся информации, возгорание зафиксировали в первом вагоне электрички. Находившихся внутри людей оперативно эвакуировали на улицу. За 20 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что коляска с четырехмесячным младенцем упала с перрона перед прибывающим поездом на железнодорожной платформе в Балашихе. Машинист успел экстренно затормозить перед коляской, чем сохранил жизнь малышу. Позже его наградили.

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