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15 минут назад

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит»

Никита Бородкин

Плавучий ресторан «Серебряный кит» тонет в Санкт-Петербурге на Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит»
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Дебаркадер стоял на сваях напротив парка имени бабушкина на проспекте Обуховской Обороны. По неизвестным причинам он свалился в воду, где накренился на бок — часть плавучего ресторана ушла под воду.

Как сообщает газета «Известия», Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия.

Названа причина взрыва в Тульской области

Напомним, что для «кита» долгое время не могли найти подходящее место. Его построили в 2001 году и изначально хотели установить на Москве-реке, однако власти Москвы не согласовали этот проект. В 2021 году он лишился места аренды из-за ряда нарушений. Кроме того, на его внешний вид нередко жаловались петербуржцы.

Владельцы уже два года продают объект. Стоимость «Серебряного кита» они оценили в 35 млн рублей. В комплексе имеются три палубы и трюм — в них расположены ресторан, банкетный зал и караоке-бар.

Происшествия,Правительство Москвы,
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