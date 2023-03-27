В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит»

Плавучий ресторан «Серебряный кит» тонет в Санкт-Петербурге на Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Дебаркадер стоял на сваях напротив парка имени бабушкина на проспекте Обуховской Обороны. По неизвестным причинам он свалился в воду, где накренился на бок — часть плавучего ресторана ушла под воду.

Как сообщает газета «Известия», Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия.

Напомним, что для «кита» долгое время не могли найти подходящее место. Его построили в 2001 году и изначально хотели установить на Москве-реке, однако власти Москвы не согласовали этот проект. В 2021 году он лишился места аренды из-за ряда нарушений. Кроме того, на его внешний вид нередко жаловались петербуржцы.