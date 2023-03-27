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22 минуты назад

Суд в Москве прекратил дело против музыканта Максима Покровского о дискредитации ВС РФ

Агентство «Москва»иещё 9

Хорошевский районный суд столицы прекратил дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Елена Торосова.

Суд прекратил дело против Максима Покровского о дискредитации ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности», - сказала собеседница агентства.

Покровскому вменяли совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ему грозил административный штраф в размере до 50 тыс. руб., административный арест по данной статье не предусмотрен.

Происшествия,Максим Покровский,
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