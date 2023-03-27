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1 час назад

Бастрыкин проконтролирует расследование убийства детей россиянкой

Lenta.ru

Председатель Следственного комитет России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам ЧП в Екатеринбурге, где мать убила двоих детей и затем покончила с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин проконтролирует расследование убийства детей россиянкой
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.comBulkin Sergey / Globallookpress.com

Расследование уголовного дела по факту убийства несовершеннолетних взято им под контроль.

По данным следствия, вечером 25 марта в доме на улице Леваневского были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения с признаками насильственной смерти.

Их отец в день случившегося был на работе. Тело матери прохожие обнаружили под окнами дома на Технической улице.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что известие о гибели двух мальчиков поступило вечером 25 марта. «Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», — подчеркнул он.

Происшествия,Валерий Горелых,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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