Бастрыкин проконтролирует расследование убийства детей россиянкой

Председатель Следственного комитет России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам ЧП в Екатеринбурге, где мать убила двоих детей и затем покончила с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Расследование уголовного дела по факту убийства несовершеннолетних взято им под контроль.

По данным следствия, вечером 25 марта в доме на улице Леваневского были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения с признаками насильственной смерти.

Их отец в день случившегося был на работе. Тело матери прохожие обнаружили под окнами дома на Технической улице.