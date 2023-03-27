Власти: в Мелитополе раздались взрывы

В городе Мелитополе слышны взрывы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил член запорожской областной администрации Владимир Рогов.

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По его словам, взрывы раздались около 08:15 в разных частях города.

«Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации отработала ПВО», - написал он.

На прошлой неделе в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел недалеко от пожарной части, его мощность составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента один человек пострадал.