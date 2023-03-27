Полиция применила водометы против прорвавшихся к резиденции Нетаньяху

Правоохранительные органы Иерусалима применяют водометы, чтобы оттеснить участников протеста, прорвавшихся к резиденции главы правительства Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал Keshet 12.

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Тысячи граждан взяли штурмом последний блокпост полиции перед резиденцией премьера. Незапланированная акция протеста началась в Израиле вечером 26 марта после того, как глава кабмина Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галланта. За день до этого он в телеэфире призвал кабинет министров приостановить судебную реформу. Экс-глава Минобороны заявил, что пауза необходима в целях безопасности страны.

По его словам, безопасность Израиля остается миссией его жизни. Галлант считает, что судебная реформа вызвала раскол в обществе и привела к общенациональным протестам. Он указал, что многие резервисты отказываются от службы в армии в знак протеста.

После объявление об отставке Галланта во многих городах страны люди вышли на протесты против правительства и судебной реформы. В Тель-Авиве люди перекрыли главную автомагистраль Аялон. Протесты также проходят в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах. Многотысячные манифестации проходят более 11 недель.