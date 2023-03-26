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42 минуты назад

На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти

ТАСС

Утечка нефти зафиксирована из трубопровода нефтегазовой компании Perenco в гавани города Пул на западе Англии. Как сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си, "около 200 баррелей пластовой жидкости" попало в залив в результате инцидента.

На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти
Фото: PerencoPerenco

Прокачка нефти по трубопроводу остановлена, на место происшествия вызваны специалисты по ликвидации нефтяных разливов. Местные власти призвали жителей отказаться от заплывов в воде до последующего уведомления. Агентство по окружающей среде Великобритании проинформировало, что получило данные о "большом количестве нефти" в гавани Пула.

Глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед подтвердил информацию об утечке. Согласно телеканалу Sky News, местные власти объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшего.

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