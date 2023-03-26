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43 минуты назад

Подозреваемого в нападении на брянское село объявили в розыск

News.ru

В России объявили в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору). Его подозревают в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года и в покушении на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Костантина Малофеева. Карточка с соответствующими данными появилась в базе розыска МВД РФ.

Подозреваемого в нападении на брянское село объявили в розыск
Фото: соцсетисоцсети

По имеющимся данным, Денис Евгеньевич Капустин, 1984 года рождения. разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса РФ.

2 марта в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о проведении операции по уничтожению украинских радикалов в приграничном районе Брянской области. 6 марта спецслужбы заявили о предотвращении покушения на предпринимателя Константина Малофеева, автомобиль которого собирались взорвать с помощью самодельного взрывного устройства. Организатором обоих преступлений в ФСБ называют «проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБО». основателя и одного из руководителей «Русского добровольческого корпуса», гражданина России Дениса Капустина. Эта организация, по данным силовиков, участвует в боевых действиях на стороне Украины.

Также Капустина подозревают в организации предотвращенного в августе 2022 года диверсионно-террористического акта «на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области».

В середине марта Росфинмониторинг внес Капустина в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или террору.

Происшествия,Денис Капустин,Константин Малофеев,МВД России,Росфинмониторинг,ФСБ,
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