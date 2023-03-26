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В Турции назвали размер ущерба предприятиям от землетрясения

В Турции назвали размер ущерба, нанесённого промышленности страны рекордным февральским землетрясением. Цифры опубликованы в Twitter министерства промышленности и технологий Турции.

В Турции назвали размер ущерба предприятиям от землетрясения
© globallookpress.com

По оценке главы министерства Мустафы Варанка, ущерб достигает 9 млрд долларов. Всего в 34 промзонах повреждено порядка 5600 предприятий.

Пострадали инфраструктура, здания, оборудование и склады с продукцией.

Общий ущерб, нанесенный стране в целом, оценивается в 105 млрд долларов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турецкой республике 6 февраля. Эпицентром рекордных за последние 80 лет подземных толчков стала провинция Кахраманмараш. Погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Ранее президент Турции объявил о начале строительства на месте разрушенных домов.

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