В Турции назвали размер ущерба предприятиям от землетрясения

В Турции назвали размер ущерба, нанесённого промышленности страны рекордным февральским землетрясением. Цифры опубликованы в Twitter министерства промышленности и технологий Турции.

По оценке главы министерства Мустафы Варанка, ущерб достигает 9 млрд долларов. Всего в 34 промзонах повреждено порядка 5600 предприятий.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турецкой республике 6 февраля. Эпицентром рекордных за последние 80 лет подземных толчков стала провинция Кахраманмараш. Погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.