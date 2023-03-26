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1 час назад

Вертолет береговой охраны Индии потерпел крушение

Илья Родин

В аэропорту Кочина (Индия) разбился вертолет береговой охраны ALH Dhruv Mark 3. Об этом пишет портал Sputnik India со ссылкой на источник.

Отмечается, что в начале марта индийские военные приостановили использование вертолетов Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv. Это было связано с тем, что одному из этих аппаратов пришлось совершить аварийную посадку на воду из-за неисправности.

После двухнедельной приостановки было принято решение о продолжении полетов.

Пилоты подняли вертолет в воздух, но через некоторое время по неизвестным причинам совершили вынужденную посадку.

При приземлении Dhruv значительно пострадал (получил повреждения несущих винтов и корпуса), летчики получили ранения, но остались живы, сообщает Youtube-канал ANI News.

Напомним, что многоцелевой военный вертолёт Dhruv был разработан индийской национальной компанией HAL, при поддержке германского концерна Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Первый полет он осуществил в 1992 году, серийное производство началось в 2003 году. В настоящее время используется во всех видах вооруженных сил Индии.

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