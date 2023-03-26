Россиянин убил соседку и спрятал ее тело в погреб

В Омске мужчина 1985 года рождения, страдающий наркотической зависимостью, убил 85-летнюю соседку вместе с ее сыном. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Тела убитых нашли в погребе частного дома. Оперативники выяснили, что россиянин в состоянии наркотического опьянения взял незаконно хранившийся у него обрез ружья и расправился с пенсионеркой и ее 56-летним сыном.

Подозреваемого задержали. Мужчина сообщил, что у него не было конфликтов в соседями. Мотив преступления он не назвал, уточнив, что находился под действием наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Ведется расследование.