Самокатчик в центре Москвы сбил пешехода

Неизвестный на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщили в столичном дептрансе.
В Telegram-канале дептранса говорится, что в Большом Кондратьевском переулке в районе дома 14 человек, пересекающий проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения в 2023 году.