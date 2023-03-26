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30 минут назад

Самокатчик в центре Москвы сбил пешехода

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Неизвестный на самокате сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве, сообщили в столичном дептрансе.

Самокатчик в центре Москвы сбил пешехода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Telegram-канале дептранса говорится, что в Большом Кондратьевском переулке в районе дома 14 человек, пересекающий проезжую часть на самокате, наехал на пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения в 2023 году.

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