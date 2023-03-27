Стало известно о задержках и отменах авиарейсов в трех аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах в понедельник, 27 марта, отменили и задержали 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Так, стало известно, что в столичном Внуково задержано четыре рейса, а пять — отменено. В Домодедово перенесен вылет четырех самолетов. Тем временем в крупнейшем аэропорту Москвы, Шереметьево, задержали четыре авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета около 20 пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.