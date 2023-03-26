Во дворе дома в центре Москвы подорвали Range Rover

В центре Москвы подожгли и взорвали внедорожник Range Rover, огонь перекинулся на другие машины. Об инциденте сообщает телеканал «Москва24» со ссылкой на соцсети.

По версии канала, поджог произошел во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице. Огонь вызвал взрыв, который уничтожил Range Rover. Пламя перешло на припаркованные рядом автомобили. Об их повреждениях не сообщается.