Актера сериала "Локи" Мэйджерса арестовали за нападение на женщину

Американский актер Джонатан Мэйджерс был арестован В Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

Мэйджерс обвинен в удушении, нападении и домогательствах. Отмечается, что актер поднял руку на женщину в районе Челси на Манхэттене. Она позвонила в полицию и сообщила, что артист начал с ней конфликтовать и напал на нее.

По данным источника, предполагаемая жертва — девушка Мэйджерса. Пара поссорилась в такси, возвращаясь из бара в Бруклине. По словам женщины, конфликт начался из-за того, что она посмотрела в телефон актера. Это ему не понравилось. Утверждается, что артист схватил ее за руку и дал ей пощечину.

У женщины были обнаружены видимые повреждения — рваная рана за ухом, покраснения и отметины на лице. Она доставлена в районную больницу. Жертва была в стабильном состоянии.