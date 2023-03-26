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29 минут назад

Актера сериала "Локи" Джонатана Мэйджерса арестовали за нападение на женщину

Газета.Ru

Американский актер Джонатан Мэйджерс был арестован В Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

Актера сериала "Локи" Мэйджерса арестовали за нападение на женщину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мэйджерс обвинен в удушении, нападении и домогательствах. Отмечается, что актер поднял руку на женщину в районе Челси на Манхэттене. Она позвонила в полицию и сообщила, что артист начал с ней конфликтовать и напал на нее.

По данным источника, предполагаемая жертва — девушка Мэйджерса. Пара поссорилась в такси, возвращаясь из бара в Бруклине. По словам женщины, конфликт начался из-за того, что она посмотрела в телефон актера. Это ему не понравилось. Утверждается, что артист схватил ее за руку и дал ей пощечину.

У женщины были обнаружены видимые повреждения — рваная рана за ухом, покраснения и отметины на лице. Она доставлена в районную больницу. Жертва была в стабильном состоянии.

Джонатан Мэйджерс сыграл в таких проектах, как «Мстители: Секретные войны», «Локи», «Крид 3», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Двойная петля», «Страна Лавкрафта».

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