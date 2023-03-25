Командир самолета потерял сознание во время полета

"Самолет авиакомпании Tarom совершил аварийную посадку в аэропорту Отопень после того, как капитан потерял сознание во время полета. Самолет вылетел из Тимишоары и направлялся в Египет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что командиру воздушного судна стало плохо во время нахождения самолета над Болгарией. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Бухареста. Ранее пилот лайнера Airbus, следующий рейсом Владивосток — Москва, объявил тревогу и принял решение совершить аварийную посадку в Иркутске. Инцидент произошел утром 19 марта в небе над Иркутском. Пилот заметил, что в тормозной системе поднялись температура и давление, и принял решение об экстренной посадке. Ему удалось благополучно посадить самолет.