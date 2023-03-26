В Екатеринбурге обокрали благотворительный фонд

В Екатеринбурге неизвестные обокрали строящееся помещение благотворительного фонда «Люблю и благодарю». Грабители украли строительные инструменты бригады рабочий из-за чего сейчас ремонтные работы приостановлены, сообщили в пресс-службе фонда в соцсети.

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«В ночь на 25 марта неизвестные проникли внутрь нашего помещения на улице Московская, где планируется новый пищевой цех и сейчас идет ремонт. Злоумышленники срезали замки и вынесли дорогостоящий строительный инструмент рабочей бригады. Из-за отсутствия всего оборудования сейчас работы по строительству цеха остановлены», — рассказали в сообществе фонда в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов фонда, планировалось, что в пищевом цехе будут готовиться около 750 комплексных обедов, которые затем будут бесплатно раздаваться нуждающимся. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.