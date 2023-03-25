Стала известна судьба оставшейся в живых дочери покончившей с собой россиянки

Оставшаяся в живых 18-летняя дочь екатеринбурженки Натальи, которая вечером 25 марта убила двоих детей и покончила с собой, будет жить с родственниками. Об этом рассказали члены семьи погибшей.

«Ей почти 19 лет. Взрослый человек. Она будет жить с нами», — передает слова родственников Натальи telegram-канал «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга Наталья вечером 25 марта убила двоих сыновей пяти и восьми лет, а позднее покончила с собой. По словам источника агентства, одного из детей она утопила, а второго задушила. Екатеринбурженка была психически больна и оставила предсмертную записку. По факту ЧП возбудили уголовное дело.