Россиянка убила своих детей и покончила с собой

Стали известны подробности происшествия в Екатеринбурге, где мать убила двух детей 5 и 8 лет, и покончила с собой. Семья была благополучной, известие о трагедии вызвало шок у соседей, пишет издание E1.

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Детей екатеринбурженка Наталья убила 25 марта, в собственном частном доме в поселке Совхозный. После убийства она оделась, собрала рюкзак, документы и пошла к многоэтажке на Технической улице. В этом доме ее никто не знал и не видел ранее. Там женщина покончила с собой. Около 16.30 она упала рядом с игровой площадкой на глазах находившихся там детей.

Наталье было 37 лет, она уроженка Екатеринбурга и никогда не покидала родной город. Женщина работала в Уральском государственном экономическом университете на кафедре финансов. Муж трудился на железной дороге.

Семья жила в поселке Совхозном. Соседи характеризуют ее как благополучную, спокойную и вежливую. Муж с женой никогда не ссорились, отношения у них были нормальные. Супруг сам построил дом. В семье было двое маленьких детей, 5 и 8 лет.

По факту гибели детей и матери началась доследственная проверка. Прокуратура пообещала дать оценку местным органам профилактики.