В Дагестане живший на две семьи мужчина застрелил свою жену во время драки

Житель Дагестана застрелил свою жену в ходе конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

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Согласно сообщению ведомства, 24 марта в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней женщины с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские выяснили, что им оказался супруг погибшей.

Уточняется, что, по предварительным данным, мужчина на протяжении двух лет жил на две семьи, что приводило к частым конфликтам с покойной.

«В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась», — сообщили в МВД.