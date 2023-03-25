В Дагестане живший на две семьи мужчина застрелил свою жену во время драки

Житель Дагестана застрелил свою жену в ходе конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.
Согласно сообщению ведомства, 24 марта в больницу Новолакского района Дагестана неизвестный мужчина привез тело 37-летней женщины с огнестрельными ранениями грудной клетки и скрылся. Полицейские выяснили, что им оказался супруг погибшей.
Уточняется, что, по предварительным данным, мужчина на протяжении двух лет жил на две семьи, что приводило к частым конфликтам с покойной.
«В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась», — сообщили в МВД.
Уточняется, что после этого подозреваемый вернулся домой, где его позднее задержали полицейские, а также изъяли у него пистолет Макарова.