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30 минут назад

Потолок обрушился в ТЦ «Филион» в Москве

News.ru

В торговом центре «Филион» на западе Москвы обрушился потолок, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Опубликованы кадры с места.

На видео из торгового центра видно обрушившийся потолок. Место никак не огорожено, на полу лежат обломки конструкции. Рядом с аварийным участком проходят посетители — в кадре можно заметить женщину с двумя детьми.

Там же видно и нескольких рабочих, которые, как пишет газета «Известия», уже приступили к ликвидации последствий обрушения. Что стало его причиной, выясняется.

Днем в столице произошел пожар на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити». По данным главка МЧС по Москве, загорелись строительные конструкции, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило около 14:00, спустя полчаса он уже был полностью потушен. Никто не пострадал. Кадры полыхающего здания распространились в Сети.

19 марта при пожаре в многоэтажке на юге Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в квартире дома в Духовском переулке, в которой мужчины перед этим распивали спиртные напитки, сообщали в прокуратуре.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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